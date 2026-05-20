Челябинца будут судить за травмирование в аварии двух пешеходов

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью двум пешеходам (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 31 января 2026 года водитель ВАЗ-21213 двигался по улице Комарова. Не остановившись перед пешеходным переходом, он потерял контроль над движением автомобиля. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где сбила двух горожанок на пешеходном переходе. После транспортное средство столкнулось со встречным автобусом. В результате ДТП 81-летняя пенсионерка и ее 55-летняя дочь получили тяжелые травмы.

Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 1 млн руб. о возмещении причиненного морального вреда. На имущество обвиняемого стоимостью 1 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска