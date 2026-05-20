Экс-начальник колонии строгого режима не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему начальнику исправительной колонии №37 ГУФСИН России по Пермскому краю Илье Асламову, ранее осужденному за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». В ближайшее время господина Асламова этапируют в колонию строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Асламов

Фото: Дмитрий Астахов Илья Асламов

Фото: Дмитрий Астахов

Илья Асламов был задержан 18 марта 2024 года, спустя сутки суд отправил его в СИЗО. Как установило следствие, в 2023 году господин Асламов получил в качестве взятки 150 тыс. руб. за предоставление преференций лицу, содержащемуся в ИК. Денежные средства ему передал предприниматель из Горнозаводска Олег Попов. Пока шло расследование, полковника уволили из системы ФСИН.

20 марта 2026 года Чусовской суд приговорил господина Асламова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его также лишили специального звания полковника внутренней службы.

Исправительная колония №37 имеет строгий режим содержания и располагается в Чусовском городском округе. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Колония рассчитана на пребывание 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял исправительное учреждение с 1 июня 2021 года.