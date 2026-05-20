Ветерана СВО осудили за попытку сбыта почти 24 кг мефедрона в Удмуртии

Завьяловский райсуд Удмуртии вынес приговор 25-летнему ветерану СВО из Уфы за попытку сбыта на территории республики 23,9 кг мефедрона (ст. 228.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подсудимый связался с незнакомцем в интернете и получил предложение сбыть крупную партию наркотиков. Он согласился. В один из дней 2025 года он извлек из тайника в пригороде Ижевска 23,9 кг мефедрона. В дальнейшем фигурант должен был расфасовать запрещенные вещества по закладкам и продавать товар мелкими партиями, но в декабре того же года был задержан полицейскими. Его дело расследовало региональное УФСБ.

Во время заседания подсудимый признал свою вину и раскаялся. Судебная инстанция учла, что обвиняемый имеет награду участника спецоперации, страдает тяжелым заболеванием и ранее не был судим. Подсудимый получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.