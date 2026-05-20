В Волжске после подтоплений восстановят ливневую канализацию

В Волжске планируется восстановление ливневой канализации, пострадавшей из-за весенних подтоплений. На эти цели из резервного фонда правительства Марий Эл выделят 6,2 млн руб., сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, с наступлением весны из-за талых и грунтовых вод система водоотведения не справилась с нагрузкой, в результате чего были подтоплены несколько земельных участков и домовладений.

Воду откачали, теперь планируется проведение восстановительных работ, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в период осадков.

Анна Кайдалова