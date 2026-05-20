Стал известен объем ввода жилья в Ульяновской области за четыре месяца

С января по апрель в Ульяновской области ввели в эксплуатацию одинаковый объем жилья в секторах многоквартирных и индивидуальных домов — по 83 тыс. кв. м. При этом в многоквартирных домах объем увеличился на 67%, в индивидуальных — снизился на 30%. Такие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в регионе сдали в эксплуатацию за четыре месяца 167 тыс. кв. м жилых помещений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле на территории Ульяновской области ввели 34 тыс. кв. м жилья (-6%).

Руфия Кутляева