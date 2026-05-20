Максим Симонов избран председателем совета директоров «Крыльев Советов»

На заседании совета директоров ПФК «Крылья Советов» новым председателем избран председатель правления «Земского банка» Максим Симонов, также возглавлявший федерацию футбола Самарской области и женскую команду клуба. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предыдущий председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев поблагодарил коллектив за работу в период финансовой нестабильности и отметил вклад каждого члена совета в развитие клуба. Он также выразил признательность банку «Солидарность» за поддержку и пожелал команде новых достижений.

Новый состав совета директоров был утвержден 30 апреля на собрании акционеров. В него вошли Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Дмитрий Яковлев, Вячеслав Арбузов, Нериус Бараса, Тархан Джабраилов, Максим Симонов, Александр Милеев и Андрей Пашков.

Андрей Сазонов