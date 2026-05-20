Доходы бюджета Кировской области в прошлом году составили 107,6 млрд руб. и превысили первоначальные прогнозы. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Кировской области в 2025 году превысили прогноз

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Доходы бюджета Кировской области в 2025 году превысили прогноз

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным министерства финансов области, 70 млрд руб. составили собственные доходы, а 37,7 млрд руб. — безвозмездные поступления. К первоначальному прогнозу дополнительно привлекли 2,6 млрд руб., при этом план по собственным доходам был полностью выполнен.

Наибольшая часть расходов бюджета пришлась на социальную сферу — 62,2% (72,6 млрд руб.). Также в прошлом году Кировская область участвовала в реализации 12 национальных проектов, на которые было направлено 21,8 млрд руб., в том числе 6,3 млрд руб. — из регионального бюджета.

Анна Кайдалова