Пермская галерея временно приостановила работу из-за аварии на сетях водоснабжения

Работа Пермской художественной галереи временно приостановлена, сообщают пермские СМИ. Причина — авария на коммунальных сетях. В здании произошла протечка воды. По видео, распространившемуся в социальных сетях, видно, что вода льется с потолка на первом этаже нового здания галереи.

Напомним, официальное открытие новой художественной галереи состоялось в конце марта. Здание расположено на территории завода Шпагина. Строительство велось с 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, в котором художественная галерея располагалась с 1932 года. Экспозиционная площадь выросла с четырех постоянных экспозиций до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м). Главным атрибутом музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал, библиотека.