В Кировской области проверят обоснованность цен на АЗС «Лукойл»

В Кировской области региональные власти инициируют проверку обоснованности цен на автозаправочных станциях «Лукойл». Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

По данным Кировстата, в марте в области бензин подорожал в среднем на 1,1%, в апреле — на несколько копеек, при этом стоимость дизельного топлива в Кирове не изменилась. Однако жители региона сообщают о подорожании топлива на АЗС «Лукойл», и эту информацию подтвердили в ходе мониторинга.

Региональное министерство энергетики и ЖКХ направит запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность изменения цен.

Анна Кайдалова