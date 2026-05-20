Сергей Булатов остается главным тренером «Крыльев Советов»

В футбольном клубе «Крылья Советов» приняли решение о продлении контракта с главным тренером Сергеем Булатовым. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Наставнику футбольной команды предложен новый контракт. Еще одним кадровым вопросом стало назначение нового председателя совета директоров клуба. Дмитрий Яковлев покинул пост врио заместителя губернатора и ушел из руководства спортивной организации. В качестве кандидатуры на эту должность был предложен Максим Симонов, возглавляющий областную федерацию футбола. Вопрос о его назначении будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров.

«Крылья Советов» в сезоне-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ) финишировали на 11-м месте, набрав 32 очка.

