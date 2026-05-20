Глава Teleradio Moldova подал в отставку из-за голосования на «Евровидении-2026»

Генеральный директор телерадиокомпании Teleradio Moldova (TRM) Влад Цуркану подал в отставку после критики в социальных сетях в адрес молдавского жюри, голосовавшего на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026».

Жюри раскритиковали за то, что они отдали соседней Румынии три балла из максимальных 12. Традиционно соседние страны, например, Скандинавские страны, Греция и Кипр, высоко оценивают друг друга. В этом году молдавское жюри также не присудило ни одного балла другому соседу, Украине. Польше от Молдавии и достались максимальные 12 баллов, а Израилю — 10 баллов. Молдавские телезрители, чьи голоса также учитываются в окончательном результате конкурса, отдали Румынии максимальные 12 баллов и 10 — Украине.

Влад Цуркану объяснил свою отставку «чувством ответственности» — TRM, как национальный общественный вещатель, организует участие Молдавии в конкурсе и формирует жюри. Он назвал «исключительной» и «серьезной» неспособность выбранного жюри учесть «чувства» между соседними странами.

Екатерина Наумова