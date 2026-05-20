обновлено 14:43
В Ижевске прошли учения по выявлению пассажира самолета с подозрением на холеру
В аэропорту Ижевска прошли тактико-специальные учения по выявлению пассажира самолета с подозрением на холеру и дальнейшей локализации эпидемического очага. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.
«Согласно легенде, на борту самолета Сочи—Ижевск выявлен больной с признаками опасного инфекционного заболевания, предположительно, холерой. Заболевший ранее находился в Дели в Индии»,— говорится в сообщении.
Во время учений оценивалась готовность служб к проведению противоэпидемических мероприятий на случай завоза особо опасного инфекционного заболевания. В них участвовали сотрудники авиакомпании «Ижавиа», МВД, минздрава и Роспотребнадзора.