В Уфе перекроют перекресток улиц Гафури и Чернышевского из-за работ на теплосетях

В Уфе ограничат движение на перекрестке улиц Гафури и Чернышевского, сообщает пресс-служба мэрии. Ограничения связаны с работами на тепловой сети.

В частности, с 21 мая по 30 июля перекроют участок от Гафури, 80 до пересечения с улицей Чернышевского.

Также с 21 мая по 11 июня ограничат движение возле дома Гафури, 101.

Во время перекрытия изменится схема движения автобуса 266. С 21 мая по 11 июня автобусы после улицы Гафури будут следовать по Коммунистической, Аксакова и Красина, а с 12 июня по 30 июля — сворачивать с Гафури на Свердлова и проезжать по Аксакова до Красина.

