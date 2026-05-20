В Татарстане учителей информатики обучат работе с ИИ

В Татарстане заработала программа повышения квалификации для учителей информатики в рамках республиканской программы развития искусственного интеллекта до 2030 года. В республике обучение пройдут 623 преподавателя информатики, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Учителей будут обучать работе с нейросетью GigaChat, сервисом «ГосПромпт» и другими ИИ-инструментами.

После обучения педагоги смогут подать заявки на ведение ИИ-кружков. По итогам отбора 239 преподавателей с 1 сентября начнут вести занятия в 100 школах республики. Для учеников 5–6-х классов программа будет посвящена работе с нейросетями, созданию текстов, изображений и презентаций, а также обучению простых моделей. Семиклассники смогут перейти к созданию собственных ИИ-систем и агентов.

Анна Кайдалова