Татарстан и китайская провинция откроют совместный университет технологий

Татарстан и китайская провинция Шаньдун договорились о создании Российско-китайского университета перспективных технологий. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Казанский (Приволжский) Федеральный университет

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соответствующий меморандум о взаимодействии правительства Татарстана, Казанского федерального университета, правительства провинции Шаньдун и Шаньдунского университета подписали на полях переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Анна Кайдалова