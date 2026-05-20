Татарстан и китайская провинция откроют совместный университет технологий
Татарстан и китайская провинция Шаньдун договорились о создании Российско-китайского университета перспективных технологий. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
Казанский (Приволжский) Федеральный университет
Соответствующий меморандум о взаимодействии правительства Татарстана, Казанского федерального университета, правительства провинции Шаньдун и Шаньдунского университета подписали на полях переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.