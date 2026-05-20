СК в Удмуртии завел дело и начал проверки по трем несчастным случаям с детьми

Три несчастных случая с детьми произошли в Удмуртии за последние дни: двое несовершеннолетних выпали из окон, один утонул. Как сообщили в СУ СКР по республике, все происшествия связаны с недостаточным контролем со стороны взрослых.

16 мая годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома на улице Песочной в Ижевске. В момент происшествия в квартире с ребенком оставался отец. К открытому окну малыш подобрался через стол, которых находился рядом. Ребенок с множественными травмами находится в медицинском учреждении.

В Сарапуле на улице Степана Разина 19 мая двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа, родители находились в квартире. Пострадавшего со множественными травмами госпитализировали в Ижевск.

По этим происшествиям организованы доследственные проверки по признакам причинения тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК).

В селе Люк в Завьяловском районе в водоеме утонул 17-летний подросток. Тело несовершеннолетнего на следующий день извлекли спасатели. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК).