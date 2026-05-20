Компания «Мой кассир» защитила проект автоматизации точек общепита на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания «Мой кассир» представила проект комплексной автоматизации точек общественного питания в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис B2B». О проект экспертному совету рассказал гендиректор компании Дмитрий Стаханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Мой кассир» Фото: «Мой кассир»

«Решение состоит из экрана клиента с показом чека и дополнительной рекламы, электронной очереди заказа, меню—бортов с трансляцией медиаконтента, умной выдачи заказов и экранов самообслуживания. Все эти элементы мы используем в комплексе»,— объяснил господин Стаханов.

По его словам, коммерческие экраны самообслуживания стоит в среднем 150-200 тыс. руб. Компания предлагает модели в диапазоне от 30 до 60 тыс. руб. «Мой кассир» ориентируется на малый и средний бизнес. Полноценно проект автоматизации внедрили в заведениях федеральной сети шаурмичных «Шоу’рма» из Рязани в начале 2025 года. Средний чек, по словам Дмитрия Стаханова, за это время увеличился примерно на треть, до 317 руб. Количество заказов — в 1,5-2 раза. Инвестиции в проект составили около 2,5 млн руб.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.