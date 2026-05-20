Виновника смертельного ДТП в Березниках отправили на восемь лет в колонию

Березниковский суд Пермского края вынес приговор водителю, ранее лишенному права управления транспортными средствами и устроившему смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, 24 августа 2025 года житель Березников, находясь в нетрезвом виде, управлял автомобилем ВАЗ-21102 с шестью пассажирами. Двигаясь по Юбилейной улице, он врезался в автобус. В результате ДТП двое пассажиров скончались, третьему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновнику дорожно-транспортного происшествия наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 9 месяцев. Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 1 млн руб.