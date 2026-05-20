Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 возглавил Олег Сакеев

В среду, 20 мая, врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин официально представил коллективу нового главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5. Должность занял Олег Сакеев, сообщает администрация Тольятти.

Олег Сакеев с 2023 года работал заместителем главного врача по хирургии ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 1 им.В.А.Гройсмана». С 2012 года работал врачом-урологом в ТГКБ №1 им. В.А. Гройсмана. С 2023 года Олег Сакеев также является депутатом Думы Тольятти VIII созыва, членом фракции «Единая Россия», входит в состав комиссии по социальной политике.

С июня 2024 года Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 возглавлял Александр Вавилов, некогда возглавлявший самарскую больницу им. Пирогова.

