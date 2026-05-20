Анемоны, аисты и баржа: фотохудожники региона побывали в экотуре по донским берегам с Нововоронежской АЭС

Для региональных фотографов Нововоронежская АЭС впервые организовала экологический фототур «С видом на АЭС». На кадрах фотохудожники смогли запечатлеть живописные места вблизи города атомщиков, вдоль реки Дон, одной из крупнейших водных артерий Европейской части России. Участие в туре приняли 17 фотографов из средств массовой информации города-спутника АЭС и Воронежа, контент-центра Воронежской области, Воронежского областного Дома журналистов, Центра креативных индустрий «Матрешка» г. Воронежа.

Фото: Ольга Мартынова

Их сопровождали гиды - историк, публицист Николай Сапелкин и инженер-гидролог Александр Сушков, более 40 лет возглавляющий Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они поделились с участниками тура интересными и малоизвестными фактами о реке Дон, которая уже более 60 лет соседствует с инновационными технологиями Нововоронежской АЭС. В границах Донского бассейна расположены 15 регионов России, включая Воронежскую область. Большинство значимых событий мировой истории произошли на берегах Дона. Жизнь почти 20 млн россиян неотделима от древней русской реки.

«В селе Архангельское было открыто мощное городище древнерусского времени. Более того, недавние исследования, проведенные воронежскими археологами, говорят о том, что древнерусское поселение возникло на базе скифского городища. За 1,5 тыс. лет до прихода сюда древнерусского населения, здесь уже был крупный город того времени. По климатическим условиям это было очень благоприятное место», - рассказал историк Николай Сапелкин.

Фото: Сергей Усков

Фотографы побывали на правом берегу Дона, откуда открывается вид на меловые горы, заливные луга, леса и энергоблоки НВАЭС. Есть здесь и современный арт-объект «Спираль любви и надежды», созданный ветераном-атомщиком Евгением Федоровым. Пройтись по лабиринту и загадать желание сюда приезжают туристы со всей области. Одна из остановок - спецпричал на реке Дон в Нововоронеже, который используется для доставки по воде крупногабаритных грузов. На пристань в разные годы были доставлены многотонные корпуса реакторов ВВЭР-1200 для инновационных энергоблоков №6 и 7 Нововоронежской АЭС, а затем и энергоблоков Белорусской АЭС, построенных по аналогичному проекту.

Попал в кадр и уникальный пруд-охладитель энергоблока №5 Нововоронежской АЭС, вода в котором не замерзает круглый год. В водоеме водится толстолобик и экзотическая тиляпия, за которой приезжают рыбаки из разных точек России.

«Наша служба занимается мониторингом окружающей среды. Мы проводим наблюдения и в районе Нововоронежской АЭС, осуществляем государственный контроль радиационной обстановки. У нас здесь есть метеостанция, установлены спецприборы, фиксирующие радиационную обстановку. Помимо этого, мы берем воду на химанализ из пруда-охладителя. За все время наблюдения, а это более 60 лет, не было зафиксировано ни одного случая негативного воздействия от АЭС», - подчеркнул главный метеоролог региона Алекандр Сушков.

Фототур стал стартовым мероприятием в рамках подготовки и дальнейшей публичной презентации отчета по экологической безопасности АЭС за 2025 год. По его итогам будут отобраны 10 фотоснимков для выставки в Воронеже. Лучшая фотография будет напечатана на обложке ежегодного публичного отчета по экологической безопасности НВ АЭС. В состав экспертного жюри вошли шеф-редактор «Комсомольской правды», фотограф, путешественник, выпускник факультета журналистики Воронежского госуниверситета Евгений Сазонов и член Союза фотохудожников России Андрей Архипов.

«Погода что надо: прекрасное пестрое небо, выглядывало солнце, что давало красивый светотеневой рисунок на холма, леса, поля, АЭС. Удалось увидеть дикие анемоны, баржу, аистов. Фототур стал для меня и моих студентов, молодого поколения, отличной возможностью познакомиться, посетить живописные локации, получить опыт, эмоциональный заряд самим и передать свое видение мира другим», - отметил педагог студии «Фото- и видеопроизводство» Центра креативных индустрий «Матрешка» г. Воронежа Сергей Чеченев.

На память о событии Николай Сапелкин, один из авторов книги «Большой Дон», подарил печатное издание коллективу Нововоронежской АЭС.

Создание комфортных условий жизни для граждан страны - одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Чистый воздух, вода, земля - обязательные условия для здоровья нации. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического