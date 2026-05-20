В Башкирии ожидаются порывистый ветер и похолодание

21 мая в Башкирии ожидается переменная облачность. В основном без осадков, только ночью в юго-восточных районах пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет северный, северо-восточный, 7–12 м/с, на юго-востоке возможны порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+14°, местами до +4°, днем она повысится, но не так сильно, как в предыдущие дни, — до +18…+23°.

На дорогах видимость будет хорошей.

В западных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Майя Иванова