В Башкирии ожидаются порывистый ветер и похолодание
21 мая в Башкирии ожидается переменная облачность. В основном без осадков, только ночью в юго-восточных районах пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.
Ветер будет северный, северо-восточный, 7–12 м/с, на юго-востоке возможны порывы 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +9…+14°, местами до +4°, днем она повысится, но не так сильно, как в предыдущие дни, — до +18…+23°.
На дорогах видимость будет хорошей.
В западных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.