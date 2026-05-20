В апреле в Татарстане зарегистрировали 15,2 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи недвижимости — это на 26% больше, чем в марте. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра республики.

В Татарстане число сделок на вторичном рынке жилья за месяц выросло на четверть

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество сделок с жилой недвижимостью выросло на 17,5% — с 4,9 тыс. до 5,7 тыс. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте индивидуальных домов и земельных участков. Число сделок с ИЖС увеличилось с 844 до 1,1 тыс., а с земельными участками — с 5,8 тыс. до 7,7 тыс., что превышает 30%.

Всего за первые четыре месяца 2026 года в Татарстане зарегистрировали почти 48 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи — на 2,6% больше, чем годом ранее.

Анна Кайдалова