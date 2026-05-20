В реестр малых технологических компаний вошли четыре нижегородских разработчика

В федеральный реестр малых технологических компаний вошли четыре резидента нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» — ООО «МИДАС», ООО «Научно-технический центр ГК "Норкем"», ООО «НПК "Маджента Девелопмент"» и ООО «Фоликаст». Включение в реестр дает предприятиям доступ к расширенным мерам господдержки, включая льготное финансирование и специальные программы для масштабирования технологического бизнеса.

По данным областного правительства, НТЦ «Норкем» ведет разработку рецептуры и технологии производства поверхностно-активных веществ для химических методов, которые помогают увеличить нефтеотдачу пласта.

ООО «МИДАС» разрабатывает платформу «Нелинейность», объединяющую программные комплексы, обучающие решения и инженерные сервисы.

НПК «Маджента Девелопмент» развивает на основе искусственного интеллекта цифровую платформу для управления транспортом, мобильными сотрудниками и корпоративными перевозками персонала.

ООО «Фоликаст» разрабатывает импортозамещающую машину для дифференциального вакуумного литья полимеров и композитных материалов. Использовать ее планируется для выпуска малых и средних партий изделий из высоковязких полиуретанов.

