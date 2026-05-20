Суд арестовал двух подростков за поджог релейного шкафа у станции Бийск

В Алтайском крае заключены под стражу два подростка по делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По материалам ведомства, 6 мая 16-летний и 17-летний подростки подожгли релейный шкаф у станции Бийск (Западно-Сибирская железная дорога). Возгорание ликвидировали железнодорожники, инцидент не повлиял на движение поездов на данном участке дороги. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на диверсию (ст. 30, ст. 281 УК РФ).

Предполагаемых поджигателей задержали оперативники УФСБ России по Алтайскому краю и транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу. Расследование установило, что предложение совершить диверсию на ж/д молодые люди получили через интернет от куратора, который обещал им заплатить. Заказчик преступления устанавливается, рассказали в следственном ведомстве.

