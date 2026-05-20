Бастрыкину доложат о ситуации с нелегальной свалкой в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства в Кармаскалинском районе, сообщает Информационный центр.

Как сообщалось в соцсетях, в лесу около деревни Ракитовка неизвестные устроили несанкционированную свалку, куда регулярно свозят строительные отходы и бытовой мусор. Это приводит к ухудшению экологической обстановки. Местные жители обращались в разные инстанции, но это не дало результатов.

В СУ СКР по Башкирии возбудили уголовное дело.

Майя Иванова