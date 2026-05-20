Екатерина Гаммель предупредила о рисках AI-агентов для рынка

Рынок ждёт не только трансформация маркетинга и переход к GEO, но и новый вызов: верификация действий AI-агентов.

На сессии ЦИПРа «AdTech. Автономный спрос» участники обсудили, как AI-агенты меняют маркетинг, поиск и работу брендов с данными. Классический SEO постепенно уходит в прошлое, на смену приходит GEO, Generative Engine Optimization: важно не просто быть найденным, а быть выбранным моделью. Клик теряет значение как базовая метрика, а бренд начинает работать как API для агентов. В эпоху GEO бренду нужны структурированные данные, открытое API и тексты, понятные ИИ. Теперь доверие нужно зарабатывать не только перед людьми, но и перед алгоритмами.

«Массовое распространение AI-агентов создаст для рынка не только новые возможности, но и новые риски. Когда цифровые помощники начнут совершать покупки, подключать услуги и активировать подписки от имени человека, компаниям нужно будет точно верифицировать, кто именно выполнил действие: сам пользователь, его агент или бот. Без больших данных и связки мобильных операторов с банками рынок не сможет обеспечить такую точность», — отметила директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.

