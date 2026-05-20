Директора иркутской энергокомпании осудят за незаконный майнинг

Ленинский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении директора энергетической компании, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2025 года фигурант дела, будучи директором по нетарифной деятельности в одной из энергокомпаний, разместил 404 единицы оборудования для добычи криптовалюты в двух контейнерах на территории производственной базы на ул. Розы Люксембург в Иркутске. Чтобы скрыть преступление, он, считают правоохранители, изменил присоединение кабельной линии, питающей контейнеры через трансформаторные подстанции. Оплата за потребленную электроэнергию производилась за счет энергетической компании по сниженному тарифу.

Ущерб энергосбытовой организации оценивается следствием в 6 млн руб., энергетической компании — свыше 7,7 млн руб. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Иркутскэнергосбыт» и ООО ПО «Радиан».

Александра Стрелкова