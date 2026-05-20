Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи известняка

В Удмуртии пресекли незаконную добычу известняка рядом с деревней Елкибаево. По материалам природоохранной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи недр (ст. 255 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Прокуратура Удмуртии

Фото: Прокуратура Удмуртии

«Лицензия на пользование недрами и иные разрешительные документы на участок не выдавались, в результате чего государству причинен значительный ущерб»,— говорится в сообщении. Данные фигуранта не озвучены.