В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи известняка

В Удмуртии пресекли незаконную добычу известняка рядом с деревней Елкибаево. По материалам природоохранной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи недр (ст. 255 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Лицензия на пользование недрами и иные разрешительные документы на участок не выдавались, в результате чего государству причинен значительный ущерб»,— говорится в сообщении. Данные фигуранта не озвучены.