В Самарской области ввод нового жилья в многоквартирных домах увеличился втрое

С января по апрель этого года на территории Самарской области ввели в эксплуатацию 159 тыс. кв. м жилых помещений в многоквартирных домах. Это на 204% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или в три раза больше. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

За этот же период в регионе сдали 444 тыс. кв. м в секторе индивидуальных жилых домов. Показатель увеличился на 16% по сравнению с январем-апрелем 2025 года.

Всего в Самарской области за четыре месяца ввели в эксплуатацию 603 тыс. кв. м жилых помещений (+38%). Отдельно за апрель объем сданного жилья составил 149 тыс. кв. м, что на 85% больше по сравнению с апрелем 2025 года.

