Суд прекратил дело о банкротстве элеваторной компании по иску кировской ФНС

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Русская элеваторная компания», принадлежащего зернотрейдеру Louis Dreyfus. Заседание по иску управления ФНС по Кировской области состоялось 19 мая, следует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Налоговая служба подала заявление о признании компании банкротом 18 февраля. Сумма требований составила 6,5 млн руб.

Кредиторами по делу также проходили Любовь Цыренова, ФНС России и управление ФНС по Кировской области.

