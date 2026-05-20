Чистый пшик

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про косметические тоники-спреи, которые из обычной термальной воды «выросли» в незаменимый этап ухода за кожей.

В онлайн-каталоге косметической сети «Летуаль» — 1116 спреев для лица, у «Золотого яблока» — 662, на сайте «Рив Гош» их 196. И это не просто так. Известная со времен французской термальной воды Evian форма спреев для лица, предлагающая немедленное ощущение свежести и увлажнение кожи, в последнее время очень популярна. Сегодня такие средства становятся и статусным средством ухода за кожей — их стали выпускать даже люксовые косметические бренды, вроде La Prairie или Augustinus Bader. Они обещают не просто временную свежесть, но стойкий антивозрастной эффект, а потому и стоимость — соответствующая.

Что могут обычные спреи-тоники: они уменьшают покраснение, выравнивают цвет лица, делают кожу более гладкой, готовят ее как к нанесению макияжа, так и фиксируют его. В путешествиях они помогают в самолете нейтрализовать негативное воздействие рециркулируемого воздуха, охлаждают и успокаивают — после дня, проведенного на пляже. Многие спреи по сути представляют собой обычную термальную воду, поэтому они быстро освежают, но не обеспечивают значимого увлажнения в долгосрочной перспективе. Для более выраженного эффекта ищите в составах средств глицерин, гиалуроновую кислоту, экстракты растений — то есть все то, что есть в кремах или сыворотках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Valmont, мист-крем Hydra 3 с разглаживающим эффектом. В составе: экстракта швейцарского абрикоса и воды гамамелиса. Средство подходит для фиксации макияжа и подготовки кожи к следующим этапам ухода d'Alba, спрей-сыворотка для лица с ледниковой водой White Truffle Refresh Aqua Serum: охлаждает раздраженную кожу, выравнивает рельеф, устраняет сухость и шелушение, повышает тонус кожи, улучшает цвет лица. В составе: гиалуроновая кислота, комплекс растительных экстрактов (полыни и лотоса), натуральные масла (масло авокадо, семян жожоба), ниацинамид, аденозин, танины, экстракт белого трюфеля Augustinus Bader, увлажняющий спрей The Face Mist: тонизирует, защищает и успокаивает кожу. Обогащен розовой водой. В составе: гиалуроновая кислота, экстракт ростков кресс-салата, экстракт цветка орфея Thalgo, восстанавливающий спрей Eveil A La Mer с морской водой и микроэлементами: тонизирует кожу, увлажняет и наполняет энергией Lifecode, мультивитаминная сыворотка-спрей для лица с бакучиолом: восстанавливает, увлажняет и заряжает кожу энергией, стирая следы усталости. В составе: экстракт растения хауттюйнии, пантенол (витамин В5), аргинин Sisley Paris, освежающий спрей-уход за кожей Floral Spray Mist с цветочными и растительными экстрактами. Подходит для фиксации макияжа La Cure Beaute, восстанавливающий и увлажняющий спрей для лица Minus 417, питательный и укрепляющий тоник для сухой и склонной к сухости кожи с антивозрастным эффектом Firm & Glow Hydrating Toner. В составе: ниацинамид, гиалуроновая кислота, сквалан Mario Badescu, тоник-спрей для лица: увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. В составе: кокосовая вода, сок алоэ, ниацинамид, экстракт шиповника, трегалоза «Урьяж», восстанавливающая термальная вода для сверхчувствительной, реактивной кожи: увлажняет, успокаивает, смягчает и оздоравливает Dr.Barbara Sturm, спрей для лица Hyaluronic Face Mist. В Составе: гиалуроновая кислота, экстракт портулака, экстракт лимона, алоэ вера, экстракт брокколи, опунция, пантенол, аллантоин «Ангиофарм», осветляющий тоник Radiance Tonic как первый этап комплексной коррекции гиперпигментации и выравнивания тона кожи. В составе: ниацинамид, транексамовая кислота, бетаин, N-ацетилглюкозамин Prequel Skin, спрей для лица и тела Universal Skin Solution: успокаивает и смягчает реактивную, чувствительную и/или поврежденную кожу Sofia Bertrand, очищающий тонер с олигоэлементами № 102: пробиотический коктейль из микроводорослей — омолаживает и оживляет, уменьшает выделение себума и балансирует микробиом кожи Следующая фотография 1 / 14 Valmont, мист-крем Hydra 3 с разглаживающим эффектом. Ирина Кириенко