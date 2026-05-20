Чистый пшик
Спреи для лица как новое бьюти-помешательство
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про косметические тоники-спреи, которые из обычной термальной воды «выросли» в незаменимый этап ухода за кожей.
В онлайн-каталоге косметической сети «Летуаль» — 1116 спреев для лица, у «Золотого яблока» — 662, на сайте «Рив Гош» их 196. И это не просто так. Известная со времен французской термальной воды Evian форма спреев для лица, предлагающая немедленное ощущение свежести и увлажнение кожи, в последнее время очень популярна. Сегодня такие средства становятся и статусным средством ухода за кожей — их стали выпускать даже люксовые косметические бренды, вроде La Prairie или Augustinus Bader. Они обещают не просто временную свежесть, но стойкий антивозрастной эффект, а потому и стоимость — соответствующая.
Что могут обычные спреи-тоники: они уменьшают покраснение, выравнивают цвет лица, делают кожу более гладкой, готовят ее как к нанесению макияжа, так и фиксируют его. В путешествиях они помогают в самолете нейтрализовать негативное воздействие рециркулируемого воздуха, охлаждают и успокаивают — после дня, проведенного на пляже. Многие спреи по сути представляют собой обычную термальную воду, поэтому они быстро освежают, но не обеспечивают значимого увлажнения в долгосрочной перспективе. Для более выраженного эффекта ищите в составах средств глицерин, гиалуроновую кислоту, экстракты растений — то есть все то, что есть в кремах или сыворотках.