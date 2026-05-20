В МВД описали типичный портрет нападающего на одноклассников школьника

Подростки, которые нападают на одноклассников в учебных заведениях, чаще всего воспитываются во внешне благополучных полных семьях без финансовых трудностей. Они регулярно посещают школу и имеют положительную характеристику от учителей, рассказал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

«Мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами... Проживают в благополучном жилье. Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов»,— уточнил господин Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума «Антитеррор» (цитата по ТАСС).

По словам эксперта, в 2025 году в девяти регионах России произошло 11 вооруженных нападений подростков на одноклассников и учителей. Правоохранительным органам также удалось предотвратить 21 подобный случай в 15 российских субъектах.