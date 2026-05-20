В Оренбуржье в суд направлено дело о контрабанде иностранкой растений, содержащих наркотик

Оренбургская транспортная прокуратура направила в Оренбургский районный суд уголовное дело в отношении 68летней иностранной гражданки. Ей инкриминируется совершение преступления по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Следствие считает, что в ноябре 2025 года обвиняемая на территории иностранного государства для личного употребления приобрела около 27 граммов частей растений гармалы (растение рода Peganum), которые содержат наркотическое средство гармин. После этого она полетела в Оренбург, переместив растения среди личных вещей в дорожной сумке в самолете. В аэропорту растения изъяли сотрудники таможни.

Руфия Кутляева