Участники преступной группы вырубили в Прикамье лес на 12 млн рублей

ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной рубкой лесных насаждений и сбытом древесины. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры

По данным следствия, с июля 2023 по май 2024 года соучастники, не имея разрешительных документов, вели заготовку древесины в Бардымском и Чернушинском округах. Ими было спилено более 400 деревьев различных пород. Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 12,8 млн руб. Нелегально заготовленные лесоматериалы перерабатывались и продавались. Таким образом соучастники выручили более 2 млн руб.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» и ч. 3 ст. 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» направлено в суд.