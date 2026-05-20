Ставропольский край сократил на треть закупки сельхозтехники

На Ставрополье количество тендеров на закупки новой сельскохозяйственной техники и оборудования снизилось на треть в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает «Эксперт Юг», ссылаясь на коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елену Астафьеву.

Как уточняется в сообщении, спрос на чизельные плуги упал на 33,5%, а на дисковые бороны — на 24,1%. По данным госпожи Астафьевой, экономия на обновлении парка связана с высокой ключевой ставкой и низкой доходностью агробизнеса. «По нашим подсчетам, количество торгов на закупку новой сельхозтехники и оборудования уменьшилось на треть. В том числе это коснулось спроса на почвообрабатывающую технику»,— уточнила она.

Кроме того, количество новых инвестпроектов в секторе строительства производств сельхозтехники и оборудования в регионе снизилось на 69,4%.

Наталья Шинкарева