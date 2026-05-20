Борчанка хотела проверить скорость приезда полиции и получила штраф

Жительницу городского округа Бор Александру Сергееву оштрафовали за ложный вызов полиции на 1 тыс. руб. Ее привлекли к ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ, сообщили в Нижегородском областном суде.

Согласно материалам дела, 12 марта она сообщила в полицию о том, что ударила соседку топором, однако эта информация не подтвердилась. Свои действия нарушительница пояснила желанием узнать, за какое время сотрудники полиции приедут на место происшествия.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Галина Шамберина