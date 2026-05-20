Для восполнения уходящих кадров сфере АПК в Прикамье требуется около 1,4 тыс. человек

Примерно 1,4 тыс. человек ежегодно требуется для замещения сотрудников в сельскохозяйственной отрасли Пермского края. Об этом в рамках сегодняшнего заседания комитета краевого парламента по промышленности заявила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова. По ее словам, сейчас в регионе 40% сотрудников АПК — старше 50 лет. Сейчас численность работников агрокомплекса в Пермском крае составляет 29 тыс. человек.

При этом 63% выпускников высших аграрных образовательных учреждений трудоустраиваются на предприятия АПК, уточнила госпожа Быкова. Она рассказала также, что краевое правительство ведет комплексную работу совместно с предприятиями региона для развития необходимой инфраструктуры для жизни на сельских территориях. По ее словам, власти региона сосредоточены на развитии так называемых «опорных пунктов», где уже существует базовая инфраструктура.