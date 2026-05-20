Минюст будет уведомлять больницы о психрасстройствах освобожденных заключенных

Минюст хочет изменить порядок медицинского сопровождения граждан, находящихся под арестом или отбывающих наказание в местах лишения свободы. Ведомство предлагает передавать данные о психическом состоянии заключенных в гражданские медучреждения после их освобождения или изменения меры пресечения. Проект нормативного акта опубликован на regulation.gov.ru.

Речь идет о пациентах, находящихся под диспансерным наблюдением из-за психических расстройств, а также расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. Согласно приказу, медорганизации уголовно-исполнительной системы (УИС) будут отправлять выписной эпикриз (медицинское заключение о состоянии пациента и диагнозе) и другую информацию о здоровье пациента в профильные медицинские учреждения по месту его жительства или пребывания.

Сведения обязаны будут передать в течение пяти рабочих дней при изменении меры пресечения, условно-досрочном освобождении или замене наказания, при окончании срока наказания — не менее чем за 30 дней до освобождения. Отправлять информацию будут в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением.

Сейчас законодательством не регулируется передача медицинскими организациями УИС сведений о психрасстройствах освобождаемых заключенных. «У нас за решеткой большое количество людей с подтвержденным психиатрическим диагнозом»,— заявила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.