За первые четыре месяца этого года мошенники похитили у жителей Татарстана 1,5 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.

Мошенники с начала года похитили у жителей Татарстана 1,5 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ущерб от дистанционных хищений снизился на 13% (227 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по его словам, ситуация с кибермошенничеством в республике остается напряженной.

С начала года в Татарстане зарегистрировали 4,5 тыс. случаев дистанционных хищений.

На этом фоне жители республики стали активнее использовать цифровые меры защиты. Как сообщил замминистра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев, татарстанцы оформили 770 тыс. самозапретов на кредиты и свыше 32 тыс. запретов на получение SIM-карт.

Анна Кайдалова