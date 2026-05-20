В Ставрополье из-за дождей произошел подъем воды в реках

Из-за сильных дождей, прошедших накануне в Невинномысске, Кисловодске, Изобильном и Ставрополе, отмечен подъем воды в Кубани, Калаусе и Егорлыке. Об этом по итогам заседания правительства Ставропольского края сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

При этом уровень воды в реках Ставрополья находится ниже критических отметок.

Как отметил губернатор края, по прогнозам, в ближайшие дни ливни должны пойти на спад.

Наталья Белоштейн