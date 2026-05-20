УФАС на Ставрополье выявило нарушение при заключении контракта на поставку медизделий

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю зафиксировало нарушение закона при заключении контракта на поставку медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, Северо-Кавказское ФМБА закупало медицинские кассеты к аппаратам серии Echelon. Во время проверки закупки было установлено, что победитель, победивший в аукционе, снизил начальную цену контракта с 2,2 млн руб. до 700 тыс. руб., предложив к поставке кассеты с товарным знаком Beien-Surg.

«Однако, по данным антимонопольного органа и Росздравнадзора, совместимость данных кассет с аппаратурой заказчика документально не подтверждена. Кроме того, сам производитель оборудования не допускает использование неоригинальных расходных материалов, а в инструкции к кассетам Beien-Surg информация о совместимости с аппаратами заказчика отсутствует»,— уточняется в сообщении.

Ведомство обратилось в суд с требованием признать контракт недействительным.

Наталья Шинкарева