Количество нижегородских участков без правообладателей сократилось за год на 35%

В Нижегородской области на конец 2025 года насчитывалось 305 тыс. земельных участков без зарегистрированных прав собственности, сообщили в региональном управлении Росреестра. На конец 2024 года их было 472,6 тыс., за год показатель сократился на 35%.

В общей массе такие участки занимают 9,8%. По данным нижегородского управления Росреестра, это лучший показатель в стране. Количество земельных участков с установленными границами выросло за год с 988,4 тыс. до 1,06 млн — на 6,8%.

Сообщается также, что с 2020 года сроки регистрации права в Нижегородской области сократились в пять раз, кадастрового учета — в 1,6 раза, доля электронных услуг выросла на 46%. Доля электронной ипотеки достигла почти 89%, а договоров долевого участия — 100%.

