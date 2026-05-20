В Саратовской области чиновникам сократят сроки ответов на обращения граждан
В Саратовской области чиновников обяжут быстрее отвечать на обращения. Соответствующий законопроект, подготовленный прокуратурой области, поддержан депутатами на заседании областной думы.
Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов сообщил, что законодательно необходимо предоставить дополнительные гарантии определенным категориям граждан. Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления будут рассматривать в сокращенные сроки (за 15 дней) обращения от участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также членов их семей, членов семей погибших участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Зачастую срок пребывания участников СВО на территории региона краткосрочен, а вопросы имеют свойство накапливаться. Большая часть обращений от этой категории заявителей касается назначения выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки.
При необходимости изучения дополнительных материалов и проведения проверок сроки обращения могут быть продлены не более чем на 15 дней с предварительным уведомлением об этом заявителя.
Также чиновники в сокращенные сроки будут отвечать на обращения родителей, которые интересуются организацией отдыха и оздоровления детей.