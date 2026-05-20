В Саратовской области чиновникам сократят сроки ответов на обращения граждан

В Саратовской области чиновников обяжут быстрее отвечать на обращения. Соответствующий законопроект, подготовленный прокуратурой области, поддержан депутатами на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Саратовская областная Дума Сергей Овсянников Фото: Саратовская областная Дума Следующая фотография 1 / 2 Фото: Саратовская областная Дума Сергей Овсянников Фото: Саратовская областная Дума

Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов сообщил, что законодательно необходимо предоставить дополнительные гарантии определенным категориям граждан. Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления будут рассматривать в сокращенные сроки (за 15 дней) обращения от участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также членов их семей, членов семей погибших участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Зачастую срок пребывания участников СВО на территории региона краткосрочен, а вопросы имеют свойство накапливаться. Большая часть обращений от этой категории заявителей касается назначения выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки.

При необходимости изучения дополнительных материалов и проведения проверок сроки обращения могут быть продлены не более чем на 15 дней с предварительным уведомлением об этом заявителя.

Также чиновники в сокращенные сроки будут отвечать на обращения родителей, которые интересуются организацией отдыха и оздоровления детей.

Татьяна Смирнова