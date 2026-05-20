Эксперты оценили пивоварню «Пан Палыч» на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Пивоваренный завод в поселке Ягул «Пан Палыч» презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Проект производства крафтовых напитков рассматривался в номинации «Российский ответ — импортозамещение с гарантией качества». О нем экспертам рассказал директор пивоварни Сергей Климовских.

Сергей Климовских

«За основу мы взяли “Закон о чистоте пива 1516 года”, согласно которому в составе пива должно быть только четыре ингредиента — вода, солод, хмель и дрожжи <...> Вода добывается со скважины на глубине 120 м, состав напитка классический»,— объяснил господин Климовских.

В производстве напитков используется сырье российских аграриев. Сергей Климовских отметил, что премиальный продукт местного производства не отличается от зарубежных аналогов. Общие финансовые затраты на проект, реализуемый с 2019 года, составили более 50 млн руб. Ежегодный прирост клиентской базы — не менее 20%. В проекте задействовано более 25 человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.