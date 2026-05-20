В Саратове стартовал прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

В Саратовской области начался прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщил региональный мининвест. Жители региона могут предложить проекты до 15 июня.

Форум организуют Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Соорганизаторами выступили ВЭБ.РФ

и правительство Нижегородской области. Это площадка, где гражданин получает помощь в реализации своей идеи. Авторы лучших 100 проектов выходят в финал. Их ждут финансирование, наставничество и содействие в пилотировании. Самые выдающиеся идеи представители покажут президенту России.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко сообщил, что саратовцы подали 2415 идей в прошлом году. Регион тогда занял третье место по России. Почти половину заявок прислали студенты местных вузов. Заявку направляют на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня 2026 года.

Форум собирает предложения по национальным социальным, предпринимательским, кадровым, технологическим, экологическим и климатическим инициативам. Саратовцы могут предложить проекты, которые помогут развитию страны. Однако сам форум не определяет, какая идея окажется сильной, а какая слабой — это выявит отбор. Платформа ждет как серьезные бизнес-проекты, так и предложения, которые на первый взгляд кажутся неосуществимыми.

