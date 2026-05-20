Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге за сутки количество жалоб на сбой интернета превысило 12 тысяч

В среду, 20 мая, в Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, за последний час горожане оставили 650 жалоб, а суммарное количество обращений за сутки превысило 12 тыс.

Некоторые абоненты сообщают об отсутствии сети уже вторые сутки подряд

Некоторые абоненты сообщают об отсутствии сети уже вторые сутки подряд

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Некоторые абоненты сообщают об отсутствии сети уже вторые сутки подряд

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Некоторые абоненты сообщают об отсутствии сети уже вторые сутки подряд. На фоне сбоев также наблюдаются перебои в работе банковских сервисов и интернет-провайдеров.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», в среду, 20 мая, над Ленинградской областью был введен режим беспилотной опасности. Губернатор региона Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета на территории области.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все