Участок Афонино — Никульское нижегородского Восточного обхода прошел экспертизу

Проект реконструкции автодороги Афонино — Никульское, которая станет частью первой очереди Восточного обхода Нижнего Новгорода, прошел госэкспертизу. Положительное заключение выдало ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», указано в реестре экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее госэкспертиза одобрила подготовительный этап строительства обхода и второй этап первой очереди.

Как писал «Ъ-Приволжье», план первой очереди включает три этапа: реконструкцию дороги в деревне Никульское, участка набережной Гребного канала, а также строительство дороги с двухуровневой развязкой и проездом над существующей автодорогой Нижний Новгород — Кстово.

Строить платный дорожный обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. По данным на начало 2026 года, стоимость первой очереди оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу, — в 203,8 млрд руб.

Галина Шамберина