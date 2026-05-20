В школы и детские сады Челябинской области доставляли опасное сливочное масло

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительной декларацию курской компании на сливочное масло с растительными жирами. Продукцию развозили в 23 социальных учреждения Челябинской области, включая детские сады и школы, сообщает пресс-служба ведомства.

Пробу масла от производителя ООО «Молочные берега» сотрудники управления Россельхознадзора взяли в конце апреля в одном из детсадов. После испытаний в региональном филиале Федерального центра охраны здоровья животных выяснилось, что в продукции есть растительные масла и жиры. Все 23 соцучреждения, куда доставляли товар, проинформировали об опасности масла. Вскоре они должны либо уничтожить его, либо вернуть поставщикам. Материалы о последних будут направлены в МВД. Самого производителя лишили декларации на масло. Надзорным ведомствам Орловской и Курской областей, где изготавливают продукцию, тоже направили письмо для принятия мер в отношении ООО «Молочные берега».

Виталина Ярховска