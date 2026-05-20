ЗакС Петербурга принял законопроект о пособиях для многодетных семей

Депутаты парламента Санкт-Петербурга поддержали сразу в трех чтениях законопроект о выдаче ежемесячного пособия на ребенка многодетным семьям, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Многодетные родители, воспитывающие детей до 17 лет, смогут рассчитывать на дополнительные 10 тысяч рублей ежемесячно. Это 50% от прожиточного минимума на ребенка — 20 025 рублей.

Ранее многодетные теряли право на получение выплат, если их доход превышал прожиточный минимум

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее многодетные теряли право на получение выплат, если их доход превышал прожиточный минимум, размер которого в Петербурге 20,6 тыс. руб., на несколько тысяч рублей. Инициативу, предложенную губернатором в связи с изменением федерального законодательства, рассмотрели на пленарном заседании 20 мая.

Получить дополнительную меру поддержки смогут 360 семей, рассказал с трибуны представитель градоначальника в Заксобрании Константин Сухенко.

Социальные пособия выплачиваются из городского и федерального бюджета. На эти цели всего будет выделено 129,8 млн рублей: 88,2 млн — из казны Петербурга и 41,6 млн руб. — из бюджета РФ.

Надежда Ярмула