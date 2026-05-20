В деревне Сендимиркино Вурнарского округа Чувашии произошел пожар в личном хозяйстве 65-летнего местного жителя. Мужчина пытался самостоятельно справиться с огнем и получил ожоги, сообщила пресс-служба МЧС России по республике.

Житель Чувашии получил ожоги при попытке потушить пожар в своем хозяйстве

Фото: Пресс-служба МЧС России по Чувашской Республике

Пожар уничтожил нежилой дом и соседние надворные постройки. Площадь возгорания составила 246 кв. м.

Для тушения пожара задействовали 6 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

По данным МЧС Чувашии, за прошедшие сутки в республике произошло 8 пожаров, с начала года — 479.

Анна Кайдалова